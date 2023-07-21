Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sorgun 2. Yapı Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarı açıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 18:53
        Sorgun 2. Yapı Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarı açıldı

        YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Yapı Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarı açıldı.

        Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Ahmet Efendi Şehir Meydanı'nda düzenlenen fuarın açılışında, organizasyonda birçok önemli firmaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Bölgede bir çok organizasyona öncülük ettiklerini belirten Ekinci, "Fuarda sektörün öncü firmalarıyla, alıcıları buluşturuyoruz. Sorgun Belediyesi Yapı, Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarı, bölgemizde inşaat sektörüne yön verecek. Tüm hemşehrilerimizi 21-30 Temmuz tarihlerinde fuarımıza davet ediyorum." dedi.

        Protokol üyeleri, daha sonra fuarı gezdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması
        Tüyler ürperten olay! Derede kopmuş ayak bulundu
        Tüyler ürperten olay! Derede kopmuş ayak bulundu
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Galatasaray deniyordu! İspanya yolcusu
        Galatasaray deniyordu! İspanya yolcusu
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta jandarma traktör sürücülerine reflektör dağıttı
        Yozgat'ta jandarma traktör sürücülerine reflektör dağıttı
        Sorgun TSO yönetimi huzurevini ziyaret etti
        Sorgun TSO yönetimi huzurevini ziyaret etti
        Yozgat'ta kulaklıkla uyuşturucu madde taşıyan şüpheli tutuklandı
        Yozgat'ta kulaklıkla uyuşturucu madde taşıyan şüpheli tutuklandı
        Yozgat'ta ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu
        Yozgat'ta ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu
        Sorgun'da yaralı şahin bulundu
        Sorgun'da yaralı şahin bulundu
        Yozgat'ta vefat eden iş insanı Şevket Şahin son yolculuğuna uğurlandı
        Yozgat'ta vefat eden iş insanı Şevket Şahin son yolculuğuna uğurlandı