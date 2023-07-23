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        Yozgat'ta evinde uyuşturucu imalatı yapan şüpheli tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 13:40
        Yozgat'ta evinde uyuşturucu imalatı yapan şüpheli tutuklandı

        YOZGAT (AA) - Yozgat'ta evinde uyuşturucu imalatı yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde Y.O'nun evinde uyuşturucu imal ettiğini belirleyerek operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramalarda 303 gram esrar, 41 kök Hint keneviri, hassas terazi, tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli Y.O. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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