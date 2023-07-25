Sorgun Tarım ve Orman İlçe Müdürü Canbolat'tan anız yangını uyarısı

YOZGAT (AA) - Sorgun Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Canbolat, anız yakmanın yanlış bir uygulama olduğunu, toprağın doğal yapısına ve verimliliğine zarar verdiğini söyledi.

Çiftçilerin anız yakma alışkanlığından vazgeçmeleri gerektiğini ifade eden Canbolat, gazetecilere, hasat mevsiminin ardından tarlada kalan atıkların yakılarak yok edilmesinin hem hava kirliliğine yol açtığının hem de tarlada yaşayan canlılara zarar verdiğini belirtti.

Çevre Kanunu'na göre anız yakanlar için ceza tutarının dekar başına 244 lira olduğunu aktaran Canbolat, "Anız yangını cezalarının orman ve sulak alanlara bitişik yerlerle meskun mahallerde işlenmesi durumunda ise 5 katına kadar çıkmaktadır. Çiftçilerimizden anız yakmaktan kaçınmalarını istiyoruz." dedi.