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        Sorgun'da 200 dekar buğday ekili alan yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 16:04
        Sorgun'da 200 dekar buğday ekili alan yandı

        YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Sorgun ilçesinde çıkan yangında 200 dekar ekili alan ve park halindeki bir kamyon yandı.

        Sorgun’a bağlı Caferli köyü yakınlarında buğday ekili tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşlar, 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri ile İlçe Özel İdare Müdürlüğüne ait yangın söndürme araç ve ekipleri sevk edildi.

        Köy halkının da yardımıyla 2 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken 200 dekar buğday ekili alan yandı.

        Yangında alevler arasında kalan saman yüklü bir kamyon da kullanılmaz hale geldi.

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