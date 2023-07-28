Yozgat'tan kısa kısa

YOZGAT (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Sorgun’da yapımına başlanan anaokulu inşaatı devam ediyor.

Anaokulu inşaatında incelemelerde bulunan Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (STO) Başkanı Üzeyir Arslan AA muhabirine, 10 milyon 348 bin liraya ihale edilen okulun, bu yıl içinde eğitime yetiştirilmeye çalışıldığını söyledi.

Arslan, okulun Sorgun TSO'nun girişimleri ile TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle ilçeye kazandırıldığını ifade ederek, "1500 metrekare alan içerisinde 700 metrekare oturuma sahip 8 derslikli anaokulu inşaatını yönetim kurulu üyelerimizle ziyaret ederek, incelemelerde bulunduk. 25 Ocak’ta yapımına başlanan okul projemizin yaklaşık yüzde 60'lık kısmı tamamlandı. İnşallah yeni eğitim döneminde çocuklarımızın hizmetine sunulacak. İlçemize bu okulu kazandıran TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

- Sorgun'a yarı olimpik yüzme havuzu

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ihalesi yapılan yarı olimpik yüzme havuzunun 2024 yılında hizmete gireceğini söyledi.

Ekinci, 5 bin metrekare alana yapılacak yüzme havuzuyla Sorgun’un büyük bir eksikliğinin daha giderileceğini belirterek, "1470 metrekare kapalı alanı bulunan çelik çatılı yarı olimpik yüzme havuzunun tamamlanmasıyla Sorgun’da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak. Havuz inşaatımız yer tesliminin ardından 360 iş gününde teslim edilecek. 2024 yılının yaz aylarında çocuklarımız havuzumuzda yüzme öğrenmeye başlayacak." diye konuştu.

- Yozgat'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı

Yozgat Müftülüğü tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte İl Müftüsü Ali Gülden, muharrem ayının önemini anlatı.

Yapılan duanın ardından Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve İl Müftüsü Gülden, vatandaşlara aşure dağıttı.