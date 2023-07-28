Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yozgat'tan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:17
        Yozgat'tan kısa kısa

        YOZGAT (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Sorgun’da yapımına başlanan anaokulu inşaatı devam ediyor.

        Anaokulu inşaatında incelemelerde bulunan Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (STO) Başkanı Üzeyir Arslan AA muhabirine, 10 milyon 348 bin liraya ihale edilen okulun, bu yıl içinde eğitime yetiştirilmeye çalışıldığını söyledi.

        Arslan, okulun Sorgun TSO'nun girişimleri ile TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle ilçeye kazandırıldığını ifade ederek, "1500 metrekare alan içerisinde 700 metrekare oturuma sahip 8 derslikli anaokulu inşaatını yönetim kurulu üyelerimizle ziyaret ederek, incelemelerde bulunduk. 25 Ocak’ta yapımına başlanan okul projemizin yaklaşık yüzde 60'lık kısmı tamamlandı. İnşallah yeni eğitim döneminde çocuklarımızın hizmetine sunulacak. İlçemize bu okulu kazandıran TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        - Sorgun'a yarı olimpik yüzme havuzu

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ihalesi yapılan yarı olimpik yüzme havuzunun 2024 yılında hizmete gireceğini söyledi.

        Ekinci, 5 bin metrekare alana yapılacak yüzme havuzuyla Sorgun’un büyük bir eksikliğinin daha giderileceğini belirterek, "1470 metrekare kapalı alanı bulunan çelik çatılı yarı olimpik yüzme havuzunun tamamlanmasıyla Sorgun’da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak. Havuz inşaatımız yer tesliminin ardından 360 iş gününde teslim edilecek. 2024 yılının yaz aylarında çocuklarımız havuzumuzda yüzme öğrenmeye başlayacak." diye konuştu.

        - Yozgat'ta vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Yozgat Müftülüğü tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte İl Müftüsü Ali Gülden, muharrem ayının önemini anlatı.

        Yapılan duanın ardından Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve İl Müftüsü Gülden, vatandaşlara aşure dağıttı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        En güzel yaz havası!
        En güzel yaz havası!
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor

        Benzer Haberler

        Yozgat'taki tarihi Roma hamamı 15 Ağustos'ta turizme açılacak
        Yozgat'taki tarihi Roma hamamı 15 Ağustos'ta turizme açılacak
        Yozgat Valisi Ziya Polat OSB'yi ziyaret etti
        Yozgat Valisi Ziya Polat OSB'yi ziyaret etti
        Sorgun'da 200 dekar buğday ekili alan yandı
        Sorgun'da 200 dekar buğday ekili alan yandı
        Yozgatlı emekli vatandaş, hurdadan aldığı otomobili yük taşıma aracına dönüştürdü
        Yozgatlı emekli vatandaş, hurdadan aldığı otomobili yük taşıma aracına dönüştürdü
        Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı
        Yozgat Havalimanı'nda altyapı çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı
        Sorgun Tarım ve Orman İlçe Müdürü Canbolat'tan anız yangını uyarısı
        Sorgun Tarım ve Orman İlçe Müdürü Canbolat'tan anız yangını uyarısı