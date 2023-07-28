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        Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 21:35
        Yozgat'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        YOZGAT (AA) - Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, Irak uyruklu A.K, M.A, S.H, A.H. ve A.M. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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