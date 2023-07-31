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        Sorgun Belediyesi Yapı Fuarı'nı 20 bin kişi ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:30
        Sorgun Belediyesi Yapı Fuarı'nı 20 bin kişi ziyaret etti

        YOZGAT (AA) - Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 21-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2. Sorgun Yapı, Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarı’nı 20 bin kişinin ziyaret ettiği söyledi.

        Belediye Başkanı Ekinci, gazetecilere, bu yıl Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda düzenledikleri ve 100'den fazla firmanın katıldığı fuarın geçen yıla göre daha çok ilgi gördüğünü belirtti.

        Fuarda sektörün öncü firmalarıyla alıcıları buluşturduklarını ve katılımcıların memnun kaldığını anlatan Ekinci, "20 bin kişi fuarımızı ziyaret etti. Sorgun Yapı, Dekorasyon ve Gayrimenkul Fuarı’nı daha da geliştirerek gelecek yıllarda da düzenleyeceğiz." dedi.

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