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        Türk Kızılay Sorgun Şubesi aşure dağıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 14:59
        Türk Kızılay Sorgun Şubesi aşure dağıttı

        YOZGAT (AA) - Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla 500 kişiye aşure ikram edildi.

        Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda gerçekleştirilen aşure dağıtımı sonrası, Türk Kızılay Sorgun Şubesi Başkanı Mevlüt Değerli, AA muhabirine, yaklaşık 500 kişiye aşure ikram ettiklerini söyledi.

        Türk Kızılay'ın her zaman yardıma muhtaç vatandaşlara yardım yaptığını ifade eden Değerli, "Özel günlerde de tüm vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Bunun en güzel örneğini muharrem ayında görüyoruz. Ben bütün vatandaşlarımızın muharrem ayını kutluyorum. Aşure dağıtımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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