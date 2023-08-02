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        Yozgat'ta 2 hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 12:50
        Yozgat'ta 2 hükümlü yakalandı

        YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, "hırsızlık" ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. ile "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan mahkemece verilen 5 yıl hapis cezası kesinleşen H.M.G'yi, Karatepe ve Çapanoğlu mahallelerindeki adreslerinde yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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