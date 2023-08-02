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        Yozgat Bozok Üniversitesinde rektörlük devir teslimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 19:14
        Yozgat Bozok Üniversitesinde rektörlük devir teslimi yapıldı

        YOZGAT (AA) - Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Evren Yaşar, Prof. Dr. Ahmet Karadağ'dan görevi devraldı.

        Bozok Üniversitesi Senato Salonu'nda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Karadağ, Rektör Prof. Dr. Yaşar'ı tebrik ederek, görevinde başarı diledi.

        Prof. Dr. Yaşar da görevi süresince verdiği emeklerinden dolayı Karadağ'a teşekkür etti.

        Tıp doktoru olduğunu, rektörlük makamının çok özel ve güzel bir makam olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Daha önce rektörlük yapmış bir kişi değilim, yöneticilik tecrübem çok fazla. Hastane tecrübem daha çok, bununla beraber diğer branşlara da uzak değilim." dedi.

        Prof. Dr. Yaşar, tıp kökenli bir rektör olarak sürecin sadece tıp fakültesiyle ilgili olmayacağını belirterek, "Bölgenin imkan ve kabiliyetleri konusunda bunu kalkınmaya yönelik, Yozgat'ın ihtiyacı ne varsa bunu beraber yapacağız. O yüzden bunu yapabilmemiz için de doğru iletişim gerekiyor. Basın mensupları dahil, bölgenin ileri gelenleri, bölgenin halkının neye ihtiyacı var? Bozok Üniversitemizden ne istiyor? Ülkemiz ne istiyor? Bunu doğru anlayıp hep beraber öğretim üyeleri olarak, ülkemiz ve bölgemiz için güzel insanlar yetiştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Karadağ ve Yaşar karşılıklı olarak çiçek takdiminde bulundu.

        Karadağ, senato üyeleriyle vedalaşıp ayrılırken, Yaşar da ilk toplantısını yaptı.

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