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        Yozgat'ta çocuklar havuzda serinledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:24
        Yozgat'ta çocuklar havuzda serinledi

        YOZGAT (AA) - Yozgat'ta hava sıcaklığı 31 dereceyi bulurken, sıcaktan bunalan çocuk ve gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptırdığı havuzda yüzdü.

        Termometrelerin 31 dereceyi gösterdiği kentte bazı vatandaşlar Çamlık Milli Parkı'nda ağaçların gölgesinde oturup serinlemeyi tercih ederken, çocuk ve gençler ise Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptırdığı havuzda rahatladı.

        Havuzda yüzen çocuklardan Muhammet Bilen, Türkiye genelinde olduğu gibi hava sıcaklığının Yozgat'ta da arttığını, serinlemek için havuzu tercih ettiğini söyledi.

        Hasan Hüseyin Akgül de havuzun evlerine yakın olduğunu arkadaşlarıyla yüzüp eğlendiklerini belirtti.

        Tekirdağ'dan Yozgat'a gelen Ahmet Turan Bulut da serinlemek amacıyla çamlığa geldiklerini ifade etti.

        Bulut, "Çamlık çok güzel, biraz esinti var. Şehir içine göre burası çok iyi. Yozgat, Tekirdağ'a göre çok serin, bu nedenle her yaz 2 aylığına buraya geliyorum." diye konuştu.

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