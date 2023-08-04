Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ziraat Fakültesi Dekanı Yakupoğlu'ndan çiftçilere "anız yangını" uyarısı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ziraat Fakültesi Dekanı Yakupoğlu'ndan çiftçilere "anız yangını" uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        YOZGAT (AA) - Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, hububat hasadı sonrası tarlada kalan artıkların çöp değil, toprak için yararlı organik madde kaynağı olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

        Topçu köyü arazisinde hasat yapılmış araziyi inceleyen Yakupoğlu, gazetecilere, tahıl grubu bitkiler hasat edildikten sonra köküyle birlikte toprakta kalan artıkların "anız" olarak adlandırıldığını belirtti.

        Yakupoğlu, anız yangınlarının hem toprakta yaşayan mikroorganizmalara hem de diğer canlılara zarar verdiğini ifade ederek, "Tarlada kalan anızın organik maddece fakir olan topraklar için önemli bir organik madde kaynağıdır. Anızın yönetimi konusunda çiftçilerin bilgilendirilmesi gerekir. Çiftçi toprak hazırlığı için anızı yakmayı tercih etmektedir ki bu çok yanlış. Çünkü anız yakıldığında topraktaki organik maddeyi kaybedersiniz." dedi.

        Anız yangınlarının çevreye ve doğal yaşama da zarar verdiğini anlatan Yakupoğlu, çiftçinin anız yakmakdan kaçınması gerektiğini ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını öldürüp kredi kartıyla sevgilisine altın almış! Böyle evlat olmaz olsun!
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Mahkeme çıkışı yeniden kedi çalmaya kalkıştı
        Mahkeme çıkışı yeniden kedi çalmaya kalkıştı
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta Roma dönemine ait kartal heykeli ve mermer sütun ele geçirildi
        Yozgat'ta Roma dönemine ait kartal heykeli ve mermer sütun ele geçirildi
        Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 1,5 metrelik kartal heykeli ele geçiril...
        Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 1,5 metrelik kartal heykeli ele geçiril...
        Yozgat'ta çocuklar havuzda serinledi
        Yozgat'ta çocuklar havuzda serinledi
        Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, görevine başladı
        Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, görevine başladı
        Yozgat Bozok Üniversitesinde rektörlük devir teslimi yapıldı
        Yozgat Bozok Üniversitesinde rektörlük devir teslimi yapıldı
        Yozgat'ta 2 hükümlü yakalandı
        Yozgat'ta 2 hükümlü yakalandı