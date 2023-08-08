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        Uluslararası Yozgat Bisiklet Günleri 19 Ağustos'ta başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 17:08
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        Uluslararası Yozgat Bisiklet Günleri 19 Ağustos'ta başlayacak
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        YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Ziya Polat, 2. Uluslararası Yozgat Bisiklet Günleri'nin 19-20 Ağustos'ta yapılacağını söyledi.

        Valilikte yapılan 2. Uluslararası Yozgat Bisiklet Günleri organizasyon toplantısında konuşan Polat, 2022'de ilki düzenlenen etkinliği kurumsal hale getirmek istediklerini söyledi.

        Etkinliğin, İl Özel İdaresi, Belediye ve ORAN Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yapıldığını ifade eden Polat, "Bu yarışları her sene düzenleyerek geleneksel hale gelmesi için uğraşıyoruz. Yaptığımız her faaliyetin kurumsal bir kimlik kazanmasını istiyoruz. Yelken Federasyonu başkanımızla görüştük. Yelken yarışları için bir çalışma yapıyoruz. Yozgat'ın var olan potansiyelini Türkiye'ye tanıtmak, dünyaya tanıtmak için çaba gösteriyoruz." dedi.

        Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de yarışmaların Çamlık Milli Parkı'nda gerçekleştirileceğini ifade ederek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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