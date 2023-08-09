Sorgun Festivali başladı

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Sorgun Festivali (SORFEST), kortej yürüyüşü ile başladı.

Atatürk Bulvarı girişinden başlayan ve hükümet konağı önünde sona eren kortej yürüyüşüne, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, at üzerinde katıldı.

Ekinci, gazetecilere, festival kapsamında bugün yağlı güreşlerin yapılacağını söyledi.

Festival kapsamına yağlı güreşlerin bu yıl 13’üncüsünün yapıldığını aktaran Ekinci, "Kaplıcalar mevkisinde bulunan tabiat parkında düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerine Kırkpınar'da er meydanına çıkan Cengizhan Şimşek, Serhat Gökmen, Fatih Atlı, Orhan Okulu, Enes Doğan, Ünal Karaman, Mustafa Doğan Özkaya, Durmuş Altun gibi başpehlivanların yanı sıra, çok sayıda pehlivan katılacak. Vatandaşlarımızın güreş alanına rahatça gidebilmeleri için her saat başı Ahmet Efendi Şehir Meydanı’nda servis kalkacaktır. Tüm hemşehrilerimizi güreşlerimize davet ediyorum." dedi.

Ekinci, festivalin 13 Ağustos Pazar akşamı yapılacak konserle sona ereceğini belirtti.