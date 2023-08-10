Sorgunlu öğrenciler Çadır Höyük kazılarını inceledi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Çadır Höyük'te yapılan kazı çalışmalarını inceledi.

Geziye katılan 25 öğrenciye, Peyniryemez köyü yakınlarındaki 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip kazılarla ilgili bilgi verildi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, geçmişinin ve değerlerinin kıymetini bilen nesiller yetiştirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bu tür gezilerle öğrencilerin tarih ve kültür bilincinin arttığını ifade eden Ekinci, "Böyle önemli tarihi kalıntıları yerinde gören ve birinci ağızdan bilgi alan öğrencilerimiz birer dünya mirası olan bu tür zenginliklerimizin korunmasında daha duyarlı olacaklardır." dedi.