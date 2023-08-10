Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sorgunlu öğrenciler Çadır Höyük kazılarını inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgunlu öğrenciler Çadır Höyük kazılarını inceledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Çadır Höyük'te yapılan kazı çalışmalarını inceledi.

        Geziye katılan 25 öğrenciye, Peyniryemez köyü yakınlarındaki 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip kazılarla ilgili bilgi verildi.

        Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, geçmişinin ve değerlerinin kıymetini bilen nesiller yetiştirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Bu tür gezilerle öğrencilerin tarih ve kültür bilincinin arttığını ifade eden Ekinci, "Böyle önemli tarihi kalıntıları yerinde gören ve birinci ağızdan bilgi alan öğrencilerimiz birer dünya mirası olan bu tür zenginliklerimizin korunmasında daha duyarlı olacaklardır." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Kavgayı ayırmak istedi! Araya girdi öldü!
        Kavgayı ayırmak istedi! Araya girdi öldü!
        57 ile yeni vali atandı
        57 ile yeni vali atandı
        Havada kademeli tavan fiyat
        Havada kademeli tavan fiyat
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        Tatil yolunda kahreden kaza! Baba ile kızı ağlattı!
        Tatil yolunda kahreden kaza! Baba ile kızı ağlattı!
        Ünlüler Ortakent'te
        Ünlüler Ortakent'te
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        "Herkese kimlik soramam"
        "Herkese kimlik soramam"
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        Malinovskyi transferinde flaş gelişme!
        Malinovskyi transferinde flaş gelişme!
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        Siverek'te zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı
        Siverek'te zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu

        Benzer Haberler

        Mangal kömürü işçileri, bunaltıcı sıcaklarda üretime devam ediyor
        Mangal kömürü işçileri, bunaltıcı sıcaklarda üretime devam ediyor
        Sorgun Festivali başladı
        Sorgun Festivali başladı
        Yozgat ve Kayseri'de kurulan sistemle gözlemlenen meteor hareketleri NASA'y...
        Yozgat ve Kayseri'de kurulan sistemle gözlemlenen meteor hareketleri NASA'y...
        Uluslararası Yozgat Bisiklet Günleri 19 Ağustos'ta başlayacak
        Uluslararası Yozgat Bisiklet Günleri 19 Ağustos'ta başlayacak
        Aşırı sıcaklara karşı su, süt, sebze ve meyve tüketin önerisi
        Aşırı sıcaklara karşı su, süt, sebze ve meyve tüketin önerisi
        Eski Yozgat Milletvekili Başer'in trafik kazasında ölen ağabeyi toprağa ver...
        Eski Yozgat Milletvekili Başer'in trafik kazasında ölen ağabeyi toprağa ver...