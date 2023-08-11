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        MHP Yozgat merkez ve Sorgun ilçeleri olağan kongreleri yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 19:13
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        MHP Yozgat merkez ve Sorgun ilçeleri olağan kongreleri yapıldı
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        YOZGAT (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat merkez ve Sorgun ilçe olağan kongreleri gerçekleştirildi.

        İl Kütür ve Turizm Müdürlüğü salonunda yapılan ve tek listeyle gidilen seçimli merkez ilçe kongresinde, 185 delegenin oyunun tamamını alan mevcut başkan Adem Kızılay, tekrar başkanlığa seçildi.

        ​​​​​​​Sorgun ilçe kongresi ise İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda yapıldı.

        Tek aday olarak gidilen kongrede Muaz Ağan, 68 delegenin tamamının oyunu alarak MHP Sorgun İlçe Başkanı seçildi.

        Kongreye, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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