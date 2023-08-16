Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, görevine başladı

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tunceli Valiliğinden Yozgat Valiliğine atanan Mehmet Ali Özkan, görevine başladı.

Özkan'ı, valilik önünde Belediye Başkanı Celal Köse, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer ve valilik personeli karşıladı.

Tören mangasını selamlayan Özkan, valilik girişinde gazetecilere, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Özkan, Türkmen diyarı Tunceli'den, Türkmen diyarı, yiğitler mekanı Yozgat'a geldiğini belirterek, "Bugün itibarıyla Yozgat'ta göreve başlamış bulunuyorum. Allah bu görev esnasında bu kadim kente hizmet esnasında bizi yolumuzdan ayırmasın, adaletten şaşırtmasın, şehidimizin, şühedamızın peşinde hak yolda dosdoğru yürümeyi nasip eylesin. Allah utandırmasın, sizlerin emeği ve desteğiyle bu kentte bizlere taş üzerine taş koymayı nasip eylesin. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Vali Özkan, makamına geçerek görevine başladı.