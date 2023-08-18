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        Sorgunlu iş insanından Kur'an kursuna destek

        Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan 4-6 yaş Kur'an kursu binasının büyütülmesi için hayırsever iş insanı Faik Ünal'ın destekte bulunduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:16
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        Sorgunlu iş insanından Kur'an kursuna destek
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        YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan 4-6 yaş Kur'an kursu binasının büyütülmesi için hayırsever iş insanı Faik Ünal'ın destekte bulunduğunu belirtti.

        Kayış, gazetecilere, Ünal'ın Kur'an kursu binasının onarımını yaptırarak sınıf sayısını 4'e çıkaracağını söyledi.

        Ünal'a teşekkür eden Kayış, "Yapılan destekle binamızda 3 sınıf daha açarak sınıf sayımızı dörde çıkaracağız. Oyun odaları, hikaye odası, mescit, mutfak ve kiler gibi bölümlerde de tadilat yapılacak. Yardımlarından dolayı iş insanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

        Kayış, Kur'an kursunda eğitimlerin 12 Eylül'de başlayacağını ifade ederek, "80 öğrenci kapasiteli kursumuza 4-5-6 yaşındaki çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuklara Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, değerler eğitimi öğretilirken dua ve sureleri ezberletilecek." diye konuştu.

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