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        Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, gazetecilerle bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 17:01
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        Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, gazetecilerle bir araya geldi
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        YOZGAT (AA) - Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle ortak akılla hareket ederek çok güzel işler yapmak istediklerini söyledi.

        Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli'nde kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelen Yaşar, basın mensuplarının, kamuoyunu bilgilendirmek gibi önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini belirtti.

        Yaşar, basın mensuplarıyla karşılıklı sürekli iletişim halinde olacaklarını ifade ederek, yeni döneme ilişkin yapacakları çalışma ve projelerini anlattı.

        Doğru planlama yaparak hareket edeceklerini aktaran Yaşar, "Kent merkezinde yer alan ve rektörlük binası olarak kullanılan 'Cumhuriyet Mektebi'ni halkımıza açacağız. Burasını üniversitenin Bozok Evi haline getireceğiz. Üniversitenin kültür faaliyetlerinin yapılacağı, halkın da geleceği, çay kahve içilebileceği ortamlar hazırlayacağız." dedi.

        Yaşar, yaşlı sağlığı merkezi planlarının bulunduğunu ifade ederek, "Bu, 55 yaş ve üstü büyüklerimiz için eğitim çalışması. Yaşlıların eğitimi, nasıl kalkacak, nasıl yürüyecek hangi egzersizi yapacak, nasıl beslenecek, onları anlatacağız. Bu hizmeti ücretsiz vereceğiz." diye konuştu.

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