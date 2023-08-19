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        Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 21:21
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        Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        YOZGAT (AA) - Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        A.Ş. yönetimindeki 66 ACE 976 plakalı otomobil, E-88 kara yolu Fakıbeyli köyü kavşağında C.E. idaresindeki 66 AE 788 plakalı otomobille çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücülerden C.E. kaza yerinde hayatını kaybetti, A.Ş. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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