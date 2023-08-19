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        Uluslararası 2. Yozgat bisiklet günleri başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 22:11
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        Uluslararası 2. Yozgat bisiklet günleri başladı
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        YOZGAT (AA) - Uluslararası 2. Yozgat bisiklet günleri başladı.

        Lise Caddesiyle, saat kulesi çevresinde yapılan16 turda tamamlanan ve 27 sporcunun katıldığı yarışın startını Vali Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Celal Köse verdi.

        Vali Özkan, yaptığı konuşmada, valilik, belediye, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla bisiklet yarışlarının bu yıl 2. kez yapıldığını söyledi.

        Yiğitler şehri Yozgat'ta gençlerin yiğitçe yarışacaklarını belirten Özkan, "Sporcularımız hem kentin güzelliklerini, hem de bu kentin insanının gönlündeki güzellikleri gittikleri yerde anlatacaklar. Yarışlarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Yarışmaların Yozgat'ta yapıldığı için mutlu olduklarını aktaran belediye başkanı Celal Köse şunları kaydetti:

        "Bugün sondan kaçma yarışları yapılıyor. Yarın da Çamlık Milli Parkı'nda dağ bisikleti yarışları yapılacak. Hedefimiz dünya şampiyonasını Yozgat'ta yapmak. Çamlık, Türkiye'nin ilk milli parkıdır ve halkımızın da yaşam alanıdır. Bu yarışlarla çamlık ve şehrimizi tanıtmak istiyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyorum."

        Bugün ki yarışlarda Sakarya'dan Emre Yuca 1., Kocaeli'nden Emre Yavuz 2., Ahmet Can Akpınar 3. oldu.

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