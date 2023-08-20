YOZGAT (AA) - Uluslararası 2. Yozgat Bisiklet Günleri sona erdi.

Yozgat Valiliği, belediye, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ORAN Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla 19-20 Ağustos'ta düzenlenen Uluslararası 2. Yozgat Bisiklet Günleri tamamlandı.

Kent merkezi ve Çamlık Milli Parkı'nda 16 kategoride yapılan yarışlara, Almanya, Macaristan, İran ve Türkiye'nin çeşitli illerinden 182 sporcu katıldı.

Yarışmada dereceye giren sporcuların madalyaları, düzenlenen ödül töreninde Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Celal Köse ve il protokolü tarafından takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Vali Özkan, Yozgat'ın bisiklet yarışları etabını tamamladığını belirterek, bu heyecanın kente yakıştığını, yiğitçe yarışma olgusu ve algısıyla mutlu olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Köse de bisiklet yarışlarının kazasız belasız tamamlandığını belirterek, "Türkiye'nin kalbinde bulunan Çamlık Milli Parkı'nda yarışmalarımızı tamamdık. Gelecek yıl da C-3 kategorisinden C-2 kategorisine geçerek bu yarışmayı düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Komiseri Gürol Çay da Çamlık Milli Parkı bisiklet parkurunun muhteşem bir parkur olduğunu, Türkiye’de her yer sıcaktan kavrulurken, Yozgat'ta serin bir havada yarış yaptıklarını anlattı.

Ankara'dan katılan sporculardan Enes Çelebi de, "Yozgat'taki bisiklet parkuru ormanın içinde çok güzel bir parkur, havası temiz bol oksijenli. Yozgat'a yakışır bir yerde seçilmiş. Zorlu ve eğlenceli bir parkur, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.