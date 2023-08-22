AK Parti Yozgat Milletvekili Şahan'dan TMO açıklaması

YOZGAT (AA) - AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, kentte TMO alım noktalarında yaşanan sorunların çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve il yönetim kurulu üyeleriyle AA bürosunu ziyaret eden Şahan, her zaman halkın içerisinde olduklarını, vatandaşın sorunlarını dinlediklerini ve yaptıkları çalışmaları anlattıklarını belirtti.

Şahan, pazar gecesi Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Son günlerde özellikle çiftçinin TMO'da yaşadığı sorunlar üzerine yoğunlaştıklarını ifade eden Şahan, "Genel müdürümüzle defalarca görüşmemiz oldu. Genel müdürümüz ilimize gelerek hububat alım noktalarında incelemelerde bulundu. Sorgun TMO'da personel sıkıntısından kaynaklanan alım aksaklıkları giderildi, bir problem kalmadı. Randevu konusunda da sıkıntı bulunmadığı gibi eylül ayına verilen randevular da öne çekiliyor." dedi.

Şahan, çiftçinin endişe etmesine gerek olmadığını, TMO'nun alım kriterlerin uygun tüm buğdayları alacağını aktardı.

Yozgat'ın ulaşım konusunda çok iyi bir duruma gediğini vurgulayan Şahan, "Vatandaşımız artık Yüksek Hızlı Tren konforunu yaşıyor. Yozgat'tan Ankara'ya oradan da hızlı tren hattının bulunduğu diğer illerimize rahatça ulaşabiliyor. Havalimanı inşaatımız sürüyor. Havalimanımız tamamlandığında ilimiz daha da avantajlı konuma gelecektir. Yozgatlı hemşehrimiz, ulaşımda ister hızlı tren, ister uçak, isterse kara yolunu tercih edecek." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Başer de AK Parti teşkilatlarının seçimden seçime değil her zaman halkın arasında olduğunu dile getirdi.