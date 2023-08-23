Anadolu Yıldızları, Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Birinciliği Yozgat'ta başladı

YOZGAT (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonunun ortaklaşa Yozgat'ta düzenlediği Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları başladı.

Müsabaka başhakemi Rafet Ünver, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gazetecilere, müsabakaya 19 ilden 12 sıklette 414 sporcunun katıldığını söyledi.

Sporcuların iki gün önce geldiğini ve kenti gezdiğini ifade eden Ünver, "Müsabakaya daha önceden yapılmış olan grup maçlarında ilk üç dereceyi elde etmiş sporcular iştirak etti. Serbest sitilde 203, grekoromende ise 211 sporcumuz mindere çıkacak. Çekişmeli ve ciddi yarışmalar var. Bu çocuklarımız Türk sporunun ve Türk güreşinin gelecekleri." dedi.

Ünver, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.