Yozgat 13. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta düzenlenen 13. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, kapılarını açtı.

Vali Mehmet Ali Özkan, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman ile Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Taylan Alakoç, Kent Park Fuar Alanı'ndaki fuarın açılışını yaptı.

Vali Özkan ve beraberindekiler, stantları gezdi, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yozgat'ın Anadolu'nun tam ortasında toprağın yoğrulduğu, ürüne, üretime dönüştüğü bir coğrafya olduğunu söyledi.

Fuarda üretici ile teknolojinin buluşturulduğunu belirten Özkan, "Fuarımıza emek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere düşen, daha modern tekniklerle daha kolay yöntemlerle tarımı ve hayvancılığı buluşturup insanımızın işini kolaylaştırmaktır. Fuarımızın hem üretici firma sahiplerimize hem de güneşin alnında, toprağın bağrında emek veren insanımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yozgat TSO Başkanı Alakoç da 13'üncüsünü düzenledikleri fuara, 120 firmanın 380 markayla katıldığını ifade etti.

Kentin tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Alakoç, "Pandemi ve ardından Rusya-Ukrayna Savaşı, tarımın, gıdanın önemini daha da artırdı. Türkiye bugün 85 milyon nüfusa yetebilen tarım üretimiyle dünyada önde gelen tarım ülkelerinden birisidir. Tarımda verimlilik ön plana çıktı. Verimlilik için de makineleşme çok önemli." diye konuştu.

Fuar, 27 Ağustos'a kadar açık kalacak.