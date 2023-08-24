Yozgat'ta düzenlenen ANALİG Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Birinciliği tamamlandı
YOZGAT (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonunun ortaklaşa Yozgat'ta düzenlediği Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi.
Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda dün başlayan müsabakalarda 19 ilden 12 sıklette 414 sporcu mücadele etti.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların ödüllerini Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve il protokolü takdim etti.
Vali Özkan, tüm sporculara başarılar diledi.