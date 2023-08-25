Sorgun Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 500 milyon kredi kullandırdı

YOZGAT (AA) - Sorgun Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İmdat Yasin Yılmaz, Sorgun esnafına 6 ayda 500 milyon lira kredi verildiğini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine, üyelerine 6 ayda 500 milyon kredi sağladıklarını belirterek, "Kredileri adil bir şekilde dağıtıyoruz. Türkiye genelinde hizmet veren 1044 kooperatif içerisinde ilk 5'e girdik. Elde ettiğimiz bu derece ile Ankara bölge birincisi olduk." dedi.

Her zaman Sorgunlu esnafın yanında olacaklarını ifade eden Yılmaz, "1044 kooperatif içerisinde ilk 5'e girmemiz bir ilçe kooperatifi olarak büyük bir başarıdır. Elde ettiğimiz Türkiye genelindeki bu başarı bizlere daha çok çalışma şevki verdi. Bu gayretli ve özverili çalışmalarımız her zaman devam edecektir." diye konuştu.