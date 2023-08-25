Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 500 milyon kredi kullandırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:03 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 500 milyon kredi kullandırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        YOZGAT (AA) - Sorgun Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İmdat Yasin Yılmaz, Sorgun esnafına 6 ayda 500 milyon lira kredi verildiğini söyledi.

        Yılmaz, AA muhabirine, üyelerine 6 ayda 500 milyon kredi sağladıklarını belirterek, "Kredileri adil bir şekilde dağıtıyoruz. Türkiye genelinde hizmet veren 1044 kooperatif içerisinde ilk 5'e girdik. Elde ettiğimiz bu derece ile Ankara bölge birincisi olduk." dedi.

        Her zaman Sorgunlu esnafın yanında olacaklarını ifade eden Yılmaz, "1044 kooperatif içerisinde ilk 5'e girmemiz bir ilçe kooperatifi olarak büyük bir başarıdır. Elde ettiğimiz Türkiye genelindeki bu başarı bizlere daha çok çalışma şevki verdi. Bu gayretli ve özverili çalışmalarımız her zaman devam edecektir." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Futbol konferansı!
        Futbol konferansı!
        Anneden böbrek, abladan karaciğer! "Yeniden doğmuş gibiyim"
        Anneden böbrek, abladan karaciğer! "Yeniden doğmuş gibiyim"
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        "Bahtiyar etti!"
        "Bahtiyar etti!"
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Kadınları darp etmişlerdi! 3 emniyet personeli tutuklandı!
        Kadınları darp etmişlerdi! 3 emniyet personeli tutuklandı!
        İşverene senet verirken dikkat!
        İşverene senet verirken dikkat!
        Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?
        Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?
        20 yılın en büyük orman yangını!
        20 yılın en büyük orman yangını!

        Benzer Haberler

        Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kaplan'dan sürücülere "hoşgö...
        Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kaplan'dan sürücülere "hoşgö...
        Yozgat'ta bal hasadı gecikmeli başladı
        Yozgat'ta bal hasadı gecikmeli başladı
        Yozgat'ta düzenlenen ANALİG Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Birinciliği...
        Yozgat'ta düzenlenen ANALİG Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Birinciliği...
        Yozgat'ta jandarma, çiftçileri güvenli traktör kullanımı konusunda bilgilen...
        Yozgat'ta jandarma, çiftçileri güvenli traktör kullanımı konusunda bilgilen...
        Yozgat 13. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı
        Yozgat 13. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı
        Yozgat'ta sürüye saldıran kurt, 30 koyunu telef etti
        Yozgat'ta sürüye saldıran kurt, 30 koyunu telef etti