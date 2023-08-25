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        Yozgat'ta bal hasadı gecikmeli başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:06 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:06
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        Yozgat'ta bal hasadı gecikmeli başladı
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        YOZGAT (AA) - Gezginci aracıların da tercih ettiği kentler arasında yer alan Yozgat'ta, aşırı yağışlar nedeniyle bal hasadı yaklaşık bir ay gecikmeli başladı.

        Kentin mayıs ve haziranı bol yağışlı geçirmesi, bal verimini olumsuz etkilerken, hasadın da gecikmesine neden oldu.

        Yozgat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Ali Karaca, merkeze bağlı Evci köyündeki bal hasadında AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 395'i birliğe kayıtlı 592 arıcı bulunduğunu söyledi.

        Yağışlardan dolayı bal hasadına bir ay geç başladıklarını belirten Karaca, "2022 yılı verilerine göre ilimizde 37 bin kovan bulunuyor. Mayıs ve hazirandaki yağışlar çiçekleri yıkadığından arı yeteri kadar güçlenemedi ve bal yapımı gecikti. Verimde yüzde 60-70 oranında düşüş bekliyoruz." dedi.

        Karaca, fiyatların çok değişiklik gösterdiğini ancak Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin balın kilogramını 127 lira olarak belirlediğini aktardı.

        Arıların bu yıl çok fazla oğul verdiğine değinen Karaca, "Her kovandan en az bir oğul alındığı zaman oldu. Kovan sayısının 45 bini geçeceğini tahmin ediyorum. Arı sayısı çoğaldı ama arının bal verimini düşürdü, çünkü oğul veren arı bal vermez." diye konuştu.

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