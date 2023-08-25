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        Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kaplan'dan sürücülere "hoşgörü" çağrısı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:22 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:37
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        Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kaplan'dan sürücülere "hoşgörü" çağrısı
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        YOZGAT (AA) - Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Kaplan, sürücülere trafikte daha hoşgörülü olmaları çağrısında bulundu.

        Kaplan, Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcaklığın ve trafik yoğunluğunun sürücüleri olumsuz etkilediğini ve bu durumun zaman zaman trafikte tartışmalara yol açtığını belirterek, sürücülerden daha hoşgörülü olmalarını istedi.

        Türkiye genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini, tatilciler nedeniyle trafiğin olumsuz etkilendiğini anlatan Kaplan, "Bu faktörlerden dolayı trafikte istenmeyen olaylar, tartışmalar, kavgalar yaşanmakta. Şunu unutmamalıyız ki trafikte öncelik yayalarındır. Sürücülerimiz daha sabırlı olup önceliği yayalara verir, hoşgörülü davranırlarsa bu sıkıntılar yaşanmaz. Yine şehir içinde hız yapmadan kurallara uygun hareket ederlerse akan trafikte daha huzurlu bir sürüş yapmış olurlar." dedi.

        Kaplan, özellikle sinyalizasyon sisteminin bulunduğu kavşaklarda yeşil ışık yanmadan basılan kornaları "gereksiz" olarak değerlendirerek, kornanın acil durumlarda uyarı olarak kullanılması gerektiğini de hatırlattı.

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