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        Sorgun'da inşaatı devam eden okullar tamamlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:23 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:28
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        Sorgun'da inşaatı devam eden okullar tamamlanıyor
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        YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, inşaatı devam eden Yeşilyurt İlkokulu ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun yeni eğitim öğretim yılına yetiştirileceğini söyledi.

        Her iki okulun maliyetinin yaklaşık 60 milyon lira olduğunu belirten Öcal, "Yeşilyurt İlkokulu'nda tüm çalışmalar tamamlandı. Çevre düzenlemesi kaldı. Bu okulumuz 11 Eylül'de eğitim öğretime hazır olacak. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu da hazır ama onun açılışı bir hafta sarkabilir." dedi.

        Öcal, Mehmet Akif Ortaokulu'nun 32, Yeşilyurt İlkokulu'nun da 24 derslikli olduğunu ifade ederek, "Okulların bahçesinde futbol, basketbol ve voleybol sahaları yapılacak. Ayrıca ilçe merkezinde 3 anaokulu, 2 ilkokul ve 200 kişilik öğrenci yurdu yapımı devam ediyor." diye konuştu.

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