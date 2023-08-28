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        Yozgat Şehir Hastanesi'nde "Sağlıklı Yaş Alma Merkezi" kuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:59 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:13
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        Yozgat Şehir Hastanesi'nde "Sağlıklı Yaş Alma Merkezi" kuruldu
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        YOZGAT (AA) - Sağlık Bakanlığınca 80 yaş ve üstü kişiler için hastanelerde kurulacak Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin (YAŞAM) Yozgat Şehir Hastanesinde faaliyetine başladığı bildirildi.

        Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi uzman Dr. Mustafa Kozan, yazılı açıklamasında, hastane bünyesinde kurulan YAŞAM'ın yaşlıların evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçlarının desteklenmesi, uzaktan sağlık hizmeti ve nakil gibi görevleri yerine getireceğini belirtti.

        YAŞAM ile 80 yaş ve üzeri kişilerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasının amaçlandığını aktaran Kozan, şunları kaydetti:

        "Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri bünyesinde oluşturulacak merkezlerle kişiye evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçlarının desteklenmesi, tıbbi izlem, gerektiğinde uzaktan sağlık hizmetiyle muayene ve danışmanlık hizmeti verilmesi, hastaneden eve, evden hastaneye naklinin organize edilerek hastane içindeki tıbbi bakımı için gerekli hizmet koordinasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır."

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