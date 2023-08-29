Yozgat Valisi Özkan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin Çanakkale'den Sakarya'ya uzanan kahramanlık destanının yazıldığı ve milletin zalimlere karşı omuz omuza mücadelesinin zaferle taçlandırıldığı tarih olduğunu belirtti.

Bu destansı zaferle Türk milletinin esaret gömleğini yırtıp attığı, ne pahasına olursa olsun istiklalinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin de müjdecisi olan Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen aziz milletimizin yeniden şahlanışının adıdır. 30 Ağustos’un arkasında gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın destansı cesaretleri vardır. Dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalimiz için vatan uğrunda aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazırız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milli bekamızı korumak gayesiyle sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadele, bunun en açık delilidir. 30 Ağustos ruhundan aldığımız ilham ile Türkiye’yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun."