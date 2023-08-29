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        Sorgun'da gurbetçilerin dönüşü sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:39 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:47
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        Sorgun'da gurbetçilerin dönüşü sürüyor
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        YOZGAT (AA) - Yıllık izinlerini Yozgat'ın Sorgun ilçesinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşü devam ediyor.

        Hollanda’dan Sorgun'a gelen Bilgehan Özmen AA muhabirine, bu yıl Türkiye’ye geçen yıllara göre daha fazla gurbetçi geldiğini belirtti.

        Özmen, 45 yıldır yurt dışında yaşadığını ve her tatil dönüşünde memleketinden hüzünle ayrıldığını ifade ederek, "Biraz daha kalmak istiyorum ama çocukların okullarının açılma tarihinin yaklaşması ve yollardaki trafik yoğunluğu nedeniyle erken yola çıkmak zorunda kalıyoruz. Kapıkule'ye kadar bu hüzün devam ediyor, sınır kapısını geçince yeniden iş hayatı moduna giriyoruz." dedi.​​​​​

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