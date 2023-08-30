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        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:39 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:55
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        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
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        YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Astsubay Kıdemli Üstçavuş Necip Duran, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Tören, Kaymakam Halil İbrahim Kazar’ın kaymakamlıkta tebrikleri kabulü ile sona erdi.

        Törene, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Başsavcı Vekili Şahin Can, Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen İzzet Görenli, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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