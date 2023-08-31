Yozgat POMEM'de kadın polis adayları zorlu eğitim süreciyle mesleğe hazırlanıyor

YOZGAT (AA) - Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitim gören 880 kadın polis adayı, mesleğe en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için zorlu bir eğitim sürecine tabi tutuluyor.

Emniyet teşkilatına polis memuru yetiştiren POMEM'de, polis adaylarına polislik ve halkla ilişkiler, sosyal psikoloji, hukuk gibi dersler veriliyor. Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı olarak da mesleğe hazırlanan öğrenciler, pusudan kurtulma, meskun mahal ve spor eğitimleriyle kendilerini geliştiriyor.

Atıcılık derslerinde de eğitmenler nezaretinde uygulama yaparak tecrübe edinen polis adayları, silah tutma teknikleri, şarjör takma, atış, silah temizleme talimleri yapıyor.

Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi, eğitim alanında gazetecilere, okulda eğitim gören 880 kadın polis adayına birinci eğitim döneminin sonlarında meskun mahal eğitimi verildiğini söyledi.

Özellikle silah atışı, araç tahliyesi, sokak geçişi konularında öğrencilere yoğun tempolu eğitim verildiğini aktaran Kişi, "Bu, onların meslekte temel davranışlarını oluşturmaları ve konuyla ilgili tecrübelerini artırıcı eğitimler kapsamında düşünülmüş bir program. Öğrencilerimiz eğitimlerde yoğun tempoyla bu tür polis taktik ve tekniklerini öğreniyor." dedi.

Kişi, 880 kadın polis adayını eğitimi tamamlandıktan sonra Türk Polis Teşkilatı saflarına göndereceklerini belirtti.