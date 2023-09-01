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        Yozgat'ta TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:55 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:59
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        Yozgat'ta TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi
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        YOZGAT (AA) - Yozgat'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında geçici personel alımı için kura çekildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura çekiminde konuşan Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Mehmet Aslan, TYP kapsamında okullar ve milli eğitim kurumlarında çalışacak 78 işçinin kurasının çekildiğini söyledi.

        Aslan, kent merkezinde TYP için 583 kişinin başvuru yaptığını ifade ederek, "Bu kişiler arasında kura yöntemi ile 78 kişinin çekilişi yapıldı. İsimleri belirlenen kişiler 11 Eylül'de okullar açıldığında görev yerlerinde 9 ay süreyle temizlik işçisi olarak çalışacak." dedi.

        İl genelinde TYP kapsamında 330 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

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