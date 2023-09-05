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        Sorgun'da küçükbaş hayvanlar için hazırlanan "Aşı Yolu Projesi" hayata geçirildi

        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvanların aşı, küpe takma ve tedavi işlemleri için hazırlanan "Aşı Yolu Projesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 13:48 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:48
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        Sorgun'da küçükbaş hayvanlar için hazırlanan "Aşı Yolu Projesi" hayata geçirildi
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        Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, AA muhabirine, projenin küçükbaş hayvan üreticilerine kolaylık sağlayacağını söyledi.

        Mirahor, Salur ve ilçe merkezinde iki yerde olmak üzere 4 yerde deneme amaçlı başlatılan projenin başarılı olması durumunda tüm köylerde hayata geçirilmesinin planlandığını ifade eden Canbolat, "Aslında proje yüzde 70 hibe destekli. Ancak deneme amaçlı olarak 12 metre uzunluğunda 110 santimetre yüksekliğinde ve 60 santimetre genişliğinde, metal sacdan yolu sanayide biz yaptırdık. 7 bin 500 liraya mal olan yolun 2 bin 500 lirasını vatandaşımız verdi." dedi.

        Canbolat, küçükbaş hayvanların aşı, küpe, tedavi gibi işlemlerinde tek kişinin yetersiz kaldığını vurgulayarak, "Koyun, keçilerin aşı, küpe ve tedavisi için yapılan işlemlerde ikinci hatta üçüncü kişiye ihtiyaç oluyor. Bu proje ile üreticimiz tüm işlemleri tek başına yapabilecek. Böylece hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf etmiş olacak. Hazırlanan projeyi artıları ve eksileri görüp geliştirerek yaygınlaştırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

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