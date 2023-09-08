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        Yozgat'ta TMO'ya 800 bin ton arpa ve buğday teslim edildi

        Ekilebilir tarım arazileri bakımından Türkiye'de beşinci sırada bulunan ve 3 milyon 500 bin dekar alanda hububat yetiştirilen Yozgat'ta 32 noktada alım yapan Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) yaklaşık 800 bin ton buğday ve arpa teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:06 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:06
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        Yozgat'ta TMO'ya 800 bin ton arpa ve buğday teslim edildi
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        Kent genelinde silo, açık alan ve kiralanan lisanslı depolar olmak üzere 32 noktada çiftçilerin hububatını teslim ettiği TMO'da ürün alımı sürüyor.

        TMO'ya gelen ürünler, görevlilerce incelenip tahlilleri yapıldıktan sonra kriterine uygun fiyatı belirlenerek alım işlemi gerçekleştiriliyor.

        Yozgat TMO Başmüdürü Hasan Öztürk, Saray TMO alım noktasında gazetecilere, 30 Haziran'da başlayan hububat alımlarının devam ettiğini söyledi.

        Kent genelinde 23'ü TMO Yozgat Başmüdürlüğüne, 9'u Kayseri TMO Başmüdürlüğüne bağlı 32 noktada alım yapıldığını belirten Öztürk, "Bugüne kadar 800 bin ton ürün alımı yapılmıştır. Geçen yıl ise 350 bin ton ürün alınmıştı. Bu yıl çiftçimiz ürününü getirdiği sürece TMO'da alım yapılacak." dedi.

        Öztürk, ürün teslimi ve randevu konusunda sıkıntı yaşanmadığını dile getirerek, yoğunluk azaldığı için ileri tarihlere alınmış randevuları da öne çektiklerini ifade etti.

        Erkekli köyünde çiftçilik yapan Nasuh Demir de buğdaylarını TMO'ya teslim ettiğini belirterek, "Ürünleri önce Yozgat merkez TMO'ya teslim ediyorduk. Orası dolunca Saray TMO'ya teslim ediyoruz. Yeter ki ürünümüzü alsınlar, çiftçi perişan olmasın. Yaklaşık 30 ton buğday teslim ettim, 40 ton daha var." ifadelerini kullandı.

        İlyas Ekinci de bu yıl verimin iyi olduğunu belirterek, "TMO'dan da memnunuz, randevumuzu aldık, ürünümüzü getirip teslim edeceğiz. Randevu tarihinden önce de ürün alabiliyorlar." dedi.

        İl genelinde çiftçilerin 85 bin ton hububat için daha önce TMO'dan randevu aldıkları öğrenildi.

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