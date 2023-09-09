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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Yozgat'ta konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "2024 yılında yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde, muhalefetin elinde rezil rüsva olan, PKK militanları ve yakınlarına peşkeş çekilen belediyeler mutlaka el değiştirmeli." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 16:51 Güncelleme: 09.09.2023 - 17:32
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Yozgat'ta konuştu:
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        Partisinin, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema, Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki İl Kongresi'nde konuşan Durmaz, katılımcılara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını ileterek kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Türk Milleti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Lider ülke Türkiye" ülküsüne duyduğu güveni yerel seçimlerde de tekrar etmesi ve kendilerine güvenmesi gerektiğini ifade eden Durmaz, şunları kaydetti:

        "Belediye başkanı olduğu şehir afetle mücadele ederken tatile gidenden, 5 yılda bir çivi bile çakamayandan, belediye başkanlığı makamlarını kendi kariyerleri için basamak görenlerden milletimize hizmet de hayır da gelmedi, gelemez. Bu nedenle, Cumhur İttifakı'nın zaferiyle istikrarını sürdüren merkezi yönetimle yerel yönetimlerde de istikrar ve hizmet dönemi başlamalı. Zilletin rezil yönetimi son bulmalıdır. MHP olarak '2024’e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla çalışmalarımız hızlanarak devam edecektir."

        Durmaz, MHP'nin mahalli idareler seçimlerinin hazırlık sürecini 24 Temmuz 2023'te başlattığını belirterek, "2024 yılında yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde, muhalefetin elinde rezil rüsva olan, PKK militanları ve yakınlarına peşkeş çekilen belediyeler mutlaka el değiştirmeli, Cumhur İttifakı'nın hizmet odaklı yönetimine, MHP'nin 'üretken belediyecilik' anlayışına tekrar kavuşturulmalıdır." diye konuştu.

        Programa MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Yozgat Belediye Başkan Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Kongreye tek liste ile giren Tekin Irgatoğlu, yeniden MHP Yozgat İl Başkanı seçildi.

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