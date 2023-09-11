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        Sorgun'da 14 bin 365 öğrenci ders başı yaptı

        Sorgun'da 14 bin 365 öğrenci 2023-2024 eğitim yılının başlamasıyla ders başı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 13:08 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:23
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        Sorgun'da 14 bin 365 öğrenci ders başı yaptı
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        Yeni eğitim yılının başlaması dolayısıyla Şehit Hamza Uludağ Anaokulu'nda tören düzenlendi.

        Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, yeni ders yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

        Öğrencilere kazasız, belasız ve başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini temenni eden Öcal, şunları kaydetti:

        "Başarılı olmanın yolu, Büyük Önder Atatürk'ün 'Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak' dediği gibi, çalışmaktan geçmektedir. Sizlerin bu bilinç ile planlı ve programlı çalışarak hedeflerinize ulaşacağınıza inancımız tamdır. 2023-2024 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum."

        Öcal, 82 eğitim kurumunda 1074 öğretmenin görev yapacağını, okul öncesi 503, temel eğitim 9 bin 726, ortaöğretimde de 4 bin 136 öğrencinin eğitim göreceğini belirtti.

        Konuşmanın ardından sınıflar gezildi.

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