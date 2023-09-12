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        Yozgat'ta jandarma okul servis araçlarını denetledi

        Yozgat'ta jandarma ekipleri tarafından il genelindeki okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 12:59 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:23
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        Yozgat'ta jandarma okul servis araçlarını denetledi
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        İl Jandarma Komutanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla trafik timleri aracılığıyla il genelindeki okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Okul servis sürücüleri ve araçları inceleyen ekipler, trafik kuralları konusunda uyarıda bulundu.

        Öğrencilere emniyet kemerinin önemini anlatan ekipler, yolculuk sırasında mutlaka emniyet kemerinin takılmasını istedi.

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