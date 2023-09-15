Yozgat Belediyesinin altyapı çalışmaları devam ediyor

Altyapı çalışmalarının sürdüğü mahallelerde incelemede bulunan Köse, gazetecilere, kentin özellikle su ishale hattının asbest borulardan oluştuğunu belirtti.

Köse, bundan dolayı şehre verilen suyun 3'de 2'sinin kayıp olduğunu, bunun maliyetinin belediyeye yük getirdiğini ifade ederek, "Belki kimsenin cesaret edip de giremediği altyapıya cesaret edip girdik ve işe başladık. Şu anda 9 ayrı mahallede çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan ana ishale halatlarında bir taraftan da çalışmaları tamamlanan caddelerde asfalt çalışmamız sürüyor." dedi.

Su ishale hattı çalışmalarının yüzde 50'sinin tamamlandığını aktaran Köse, "Geniş bir alanda çalışma sürdüğü için bazen ekiplerimiz yetişmekte güçlük çekebiliyor. Özellikle ana caddelerimizi biran önce tamamlayarak trafiği rahatlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza çalışmalarda rahatsızlık veriyoruz ama tamamlanan bölgelerdeki vatandaşlarımız da teşekkür ediyor." diye konuştu.

Köse, şehre suyun elektrikle sağlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şehrimize aylık ortalama bir milyon metreküp su veriyoruz ve bunun 3'te 2'si kayboluyor. Suyu taşımak için aylık 8 ile 12 milyon lira elektrik parası ödüyoruz. Kayıp kaçaktan dolayı ödediğimiz paranın 3'te 2'si de boşa gitmiş oluyor. Yaptığımız yenileme çalışmasıyla kayıp kaçağı önleyeceğiz ve projemiz 10 yılda kendini amorti etmiş olacak."

Hizmet için yola çıktıklarını vurgulayan Köse, "Belediye başkanlarının geniş çaplı altyapı çalışmalarına girmeleri siyasi olarak bir risktir. Biz şehrimizi kanserojen madde taşıyan asbest borulardan kurtarmak, daha sağlıklı suya kavuşturmak, kayıp kaçaktan dolayı boşa giden paraların hizmete dönüşmesi için bu riski göze aldık. Bir şeyleri bozmadan yapamıyorsunuz, yollarımız bozuluyor, vatandaşlarımıza bazen rahatsızlık veriyoruz ama proje tamamlandığında halkımız daha sağlıklı suya kavuşacak, yollarımız daha modern hale gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.