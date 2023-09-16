Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirledikleri adreslere operasyon düzenledi, 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada 16,24 gram esrar, 5,70 gram metamfetamin, 2,20 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.