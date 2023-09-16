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        Yozgat'ta AFAD, kurumlardaki afet gönüllülerine eğitim veriyor

        Yozgat'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzmanları tarafından, kurumlarda görevli gönüllü personele temel arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi verilerek, olası afetlere karşı hazırlıklı hale getiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 13:28 Güncelleme: 16.09.2023 - 13:40
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        Yozgat'ta AFAD, kurumlardaki afet gönüllülerine eğitim veriyor
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        Yozgat'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzmanları tarafından, kurumlarda görevli gönüllü personele temel arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi verilerek, olası afetlere karşı hazırlıklı hale getiriliyor.

        Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) personeline sahada uygulamalı hafif arama kurtarma, ilk yardım eğitimi verildi.

        Gönüllülerin eğitimine katılan İl AFAD Müdürü Rifat Genç, gazetecilere, yaşanabilecek afetler konusunda ülkenin kapasitesini arttırmak adına hem gönüllülere hem de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele yönelik hafif arama kurtarma, ilk yardım, psikososyal destek, insani yardım ve yangın eğitimi verildiğini söyledi.

        Daha önce birçok kurumun personelinin eğitime alındığını bugün de POMEM personeline eğitim verildiğini ifade eden Genç, "Gönüllüler, bir enkazda müdahalenin nasıl yapılacağı konusunda bilgilendiriliyor ve daha kapasiteli hale getiriliyor. Böylelikle ilimizde ve ülkemizde yaşanabilecek afetlerde gönüllülerimiz daha bilinçli hareket edecek. Sayın Valimizin emriyle jandarma, emniyet ve diğer kurumlarımızdaki personele eğitim verilecek." dedi.

        Genç, daha önce AFAD Başkanlığı tarafından yürütülen arama kurtarma akreditasyon süreçleriyle eğitim alan sivil toplum kuruluşları, AFAD gönüllülerinin, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede görev yaptığını da aktardı.

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