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        Yozgat'ta otomobilin çarptığı öğrenci öldü

        Yozgat'ta otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 22:06 Güncelleme: 18.09.2023 - 22:06
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        Yozgat'ta otomobilin çarptığı öğrenci öldü
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        Yozgat'ta otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

        Ehliyetsiz sürücü E.B. (17) idaresindeki 38 ABC 430 plakalı otomobil, Cemil Çiçek Bulvarı'nda okuldan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan lise 2. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Nazik Nur İbiş'e çarpıp kaçtı.

        Kazada ağır yaralanan öğrenci, kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ehliyetsiz sürücü emniyet ekiplerince yakalandı.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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