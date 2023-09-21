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        Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı

        Yozgat'ta biri cinayet, diğeri kasten yaralama suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:17 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:33
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        Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı
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        Yozgat'ta biri cinayet, diğeri kasten yaralama suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde haklarında cinayet suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. ile kasten yaralamadan 12 yıl 10 ay 14 gün hapis cezasına mahkum Ö.G'nin saklandığı yerleri tespit etti.

        Adreslere operasyon düzenleyen jandarma, iki hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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