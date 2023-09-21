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        BBP'li Zararsız'ın vefat eden babası Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Bekir Zararsız'ın, dün vefat eden babası Ali Osman Zararsız, Yozgat'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:00 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:42
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        BBP'li Zararsız'ın vefat eden babası Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Bekir Zararsız'ın, dün vefat eden babası Ali Osman Zararsız, Yozgat'ta toprağa verildi.

        Kent merkezdeki evinde 90 yaşında vefat eden Ali Osman Zararsız için Çapanoğlu Büyük Cami'de öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Törene Zararsız'ın yakınları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Genel Başkan Yardımcısı Mikail Şahan, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, BBP Yozgat İl Başkanı Kemal Korkmaz ve vatandaşlar katıldı.

        Zararsız'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yudan köyü mezarlığına defnedildi.

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