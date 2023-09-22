Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in final maçını hemşehrileri dev ekrandan izledi

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde gümüş madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in final müsabakası, memleketi Yozgat'ta dev ekrandan izlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda Kayaalp'in final müsabakasını annesi Sevgi, babası Kelami Kayaalp ile Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Celal Köse ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Başkent Belgrad'daki organizasyonda Rıza Kayaalp'in, finalde İranlı Amin Mirzazadeh'e kaybetmesi, Kayaalp'in ailesi ve hemşehrilerini üzdü.

Maçı izlerken büyük bir heyecan yaşayan anne Sevgi Kayaalp, oğlunun altın madalyayı kazanması için sürekli dua etti.

Anne Kayaalp, gazetecilere, final maçını izlemek için Cumhuriyet Meydanı'na gelen herkese teşekkür etti.

Kayaalp, "Oğlumun canı sağ olsun o benim için yine şampiyon. 100'ü geçkin madalyası var. Rakibini yense Türk bayrağını dalgalandırsa, İstiklal Marşı'nı söyletse iyi olurdu ama olmadı, canı sağ olsun. Oğlumla gururluyum." dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da "Gönül isterdi ki altın madalya ile dönelim. Rıza bu toprakların evladı. Bütün hemşerilerimizle maçı izledik, o da elinden geleni yaptı. Rıza gönlümüzün şampiyonu." diye konuştu.

Belediye Başkanı Celal Köse ise Rıza Kayaalp ile her zaman gururlandıklarını belirterek, "12 kez Avrupa, 5 kez de dünya şampiyonu oldu. Bunun finali inşallah olimpiyat şampiyonu olacak." ifadelerini kullandı.