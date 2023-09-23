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        Yozgat'ta 22. Uluslararası Sürmeli Festivali düzenlendi

        Yozgat'ta 22. Uluslararası Sürmeli Festivali, çeşitli etkinliklerle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 14:08 Güncelleme: 23.09.2023 - 14:56
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        Yozgat'ta 22. Uluslararası Sürmeli Festivali düzenlendi
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        Yozgat'ta 22. Uluslararası Sürmeli Festivali, çeşitli etkinliklerle başladı.

        Yimpaş Kültür Merkezi önünden kortej yürüyüşüyle başlayan festival etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

        Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ın yiğidin harman, erlerin meydan aldığı güzide topraklar olduğunu söyledi.

        Festival kapsamında düzenlenen yağlı güreşlerde sporcuların gençlere örnek olacağını belirten Özkan, "Türk'ün ata sporu, Türklüğün bileğini, bileğinin gücünü gösterdiği diz kırıp bilek tutup kol kola girip yola çıktığı ata sporumuz güreş için bu başlangıcı yapan kıymetli belediye başkanımıza ve bizleri bu alanda bu er meydanda yalnız bırakmayan kıymetli milletvekillerimize görev alan mesai arkadaşlarıma ve vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Er meydanı yiğit meydanı, yenen de biziz, yenilen de hepsi gönlümüzün şampiyonu." dedi.

        Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de Bozok Yaylası'nın kahramanları ve yiğitleriyle meşhur olduğunu belirtti.

        Bozok Yaylası'nda Osmanlı'dan günümüze, Kel Hasan, Hasbekli Mahmut, Nasuh Akar, Celal Atik ve en son Rıza Kayaalp'a kadar pek çok pehlivan yetiştiğini ifade eden Köse, "Yüce Türk milletinin tarihinde de güreşlerimiz zalime korku oldu, mazluma da umut oldu. Allah'a hamdolsun, bugün burada yağlı güreş pehlivanlarımızın da bulunduğu güreş organizasyonunu hep birlikte gerçekleştiriyoruz. İnşallah bugün bu meydanda dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik kazanır." diye konuştu.

        Konuşmaların arından aralarında 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek'in de katıldığı güreşler başladı.

        Festivale AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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