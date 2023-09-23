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        Yozgat 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu

        Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 18:56 Güncelleme: 23.09.2023 - 18:56
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        Yozgat 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu
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        Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek kazandı.

        22. Uluslararası Sürmeli Festivali kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 220 sporcu mücadele etti.

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele veren pehlivanların ter döktüğü organizasyona, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Final karşılaşmasında Yıldıray Pala'yı mağlup eden 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, Yozgat'ta adını zirveye yazdırdı.

        Güreşleri izleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, yağlı güreşle Yozgat'ın farklı bir coşku ve heyecan yaşadığını söyledi.

        Türk milletinin ata sporu güreşle buluştuğunu ifade eden Özkan, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise Yozgat'ın yiğitler ve kahramanlar şehri olduğunu ifade ederek, "Cumhuriyet Meydanı'nda 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni düzenledik. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        Başpehlivan Yusuf Can Zeybek de çok güzel bir atmosferde güreştiklerini anlatarak, "İlk defa düzenlendiği için buraya gelirken böyle güzel bir atmosferi düşünmüyordum. Sayın Belediye Başkanı'mıza, Yozgat halkına ata sporumuza verdikleri destek ve bu güzel organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Başpehlivanlık güreşlerinde Yıldıray Pala ikinci oldu, Menderes Saltık ve Mustafa Batu ise üçüncülüğü paylaştı.

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